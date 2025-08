Qu'est-ce que Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

CRSR offers fractional ownership in a BVI SPV investing in Cursor AI/Anysphere (valued at $9.9B), an AI code editor with record SaaS growth ($500M ARR). The token confers no voting rights, with liquidity limited until IPO/acquisition. Fees include a 1% SPV management fee. Secondary trading may be available on Paimon’s platform. Tokens are deployed on BNB Chain, with future multi-chain support planned.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Site officiel

Tokenomics de Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Comprendre la tokenomics de Paimon Cursor SPV Token (CRSR) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CRSR !