Informations sur le prix de Pancake Bunny (BUNNY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.03287558 $ 0.03287558 $ 0.03287558 Bas 24 h $ 0.03659039 $ 0.03659039 $ 0.03659039 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.03287558$ 0.03287558 $ 0.03287558 Haut 24 h $ 0.03659039$ 0.03659039 $ 0.03659039 Sommet historique $ 512.75$ 512.75 $ 512.75 Prix le plus bas $ 0.03287558$ 0.03287558 $ 0.03287558 Variation du prix (1 h) -0.36% Changement de prix (1J) -8.82% Variation du prix (7 j) -31.78% Variation du prix (7 j) -31.78%

Le prix en temps réel de Pancake Bunny (BUNNY) est de $0.03317458. Au cours des dernières 24 heures, BUNNY a évolué entre un minimum de $ 0.03287558 et un maximum de $ 0.03659039, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BUNNY est $ 512.75, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.03287558.

En termes de performance à court terme, BUNNY a évolué de -0.36% au cours de la dernière heure, -8.82% sur 24 heures et de -31.78% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Pancake Bunny (BUNNY)

Capitalisation boursière $ 16.95K$ 16.95K $ 16.95K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 507.31K$ 507.31K $ 507.31K Offre en circulation 510.23K 510.23K 510.23K Offre totale 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069

La capitalisation boursière actuelle de Pancake Bunny est de $ 16.95K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BUNNY est de 510.23K, avec une offre totale de 15274247.51454069. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 507.31K.