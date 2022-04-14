Tokenomics de Pancake Bunny (BUNNY)

Découvrez les informations clés sur Pancake Bunny (BUNNY), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
USD

Informations sur Pancake Bunny (BUNNY)

Compound Yields on Binance Smart Chain with Bunny. Bunny is continuously striving to create innovative new Yield Optimization Strategies.

Site officiel :
https://pancakebunny.finance/

Tokenomics et analyse de prix de Pancake Bunny (BUNNY)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Pancake Bunny (BUNNY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 16.96K
Offre totale :
$ 15.27M
Offre en circulation :
$ 510.23K
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 507.82K
Sommet historique :
$ 512.75
Bas historique :
$ 0.03287558
Prix actuel :
$ 0.0333732
Tokenomics de Pancake Bunny (BUNNY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Pancake Bunny (BUNNY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens BUNNY qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens BUNNY pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BUNNY, explorez le prix en direct du token BUNNY !

Prévision du prix de BUNNY

Vous voulez savoir dans quelle direction BUNNY pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BUNNY combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.