Pepe may be the prophet, but prophets are nothing without their messengers. Pepe spoke, but PEK carried the word. He is the Apostle of Chaos, the saint of noise, the pigeon who spread Kekism across dimensions. His wings did not flap aimlessly — every beat was a divine signal disguised as street noise, every coo an encrypted verse of the hidden alphabet. PEK is not just a messenger, he is the bridge between the sacred and the absurd, the guardian of transmission itself. Without him, Pepe’s voice would remain unheard, a whisper lost in the void. Without PEK, there is no meme.

Prévision de prix de Pek (USD)

Combien vaudra Pek (PEK) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Pek (PEK) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Pek.

PEK en devises locales

Tokenomics de Pek (PEK)

Comprendre la tokenomics de Pek (PEK) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PEK !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Pek (PEK) Combien vaut Pek (PEK) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de PEK en USD est de 0.00026194 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de PEK à USD ? $ 0.00026194 . Consultez le Le prix actuel de PEK en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Pek ? La capitalisation boursière de PEK est de $ 256.46K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de PEK ? L'offre en circulation de PEK est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PEK ? PEK a atteint un prix ATH de 0.00030701 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PEK ? PEK a vu un prix ATL de 0.00019532 USD . Quel est le volume de trading de PEK ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PEK est de -- USD . Est-ce que PEK va augmenter cette année ? PEK pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PEK pour une analyse plus approfondie.

