Tokenomics de Pek (PEK)

Découvrez les informations clés sur Pek (PEK), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Informations sur Pek (PEK)

Pepe may be the prophet, but prophets are nothing without their messengers.

Pepe spoke, but PEK carried the word.

He is the Apostle of Chaos, the saint of noise, the pigeon who spread Kekism across dimensions. His wings did not flap aimlessly — every beat was a divine signal disguised as street noise, every coo an encrypted verse of the hidden alphabet.

PEK is not just a messenger, he is the bridge between the sacred and the absurd, the guardian of transmission itself. Without him, Pepe’s voice would remain unheard, a whisper lost in the void.

Without PEK, there is no meme.

Site officiel :
https://pek.lol
Livre blanc :
https://pek.lol

Tokenomics et analyse de prix de Pek (PEK)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Pek (PEK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 250.90K
Offre totale :
$ 1.00B
Offre en circulation :
$ 1.00B
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 250.90K
Sommet historique :
$ 0
Bas historique :
$ 0
Prix actuel :
$ 0.0002512
Tokenomics de Pek (PEK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Pek (PEK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens PEK qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens PEK pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PEK, explorez le prix en direct du token PEK !

Prévision du prix de PEK

Vous voulez savoir dans quelle direction PEK pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de PEK combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.