Logo de Pepe Heimer

Prix de Pepe Heimer (PEHEM)

Non listé

Prix en temps réel : 1 PEHEM à USD

--
----
-99.90%1D
USD
Graphique du prix de Pepe Heimer (PEHEM) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-14 09:46:44 (UTC+8)

Informations sur le prix de Pepe Heimer (PEHEM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0.03357127
$ 0.03357127$ 0.03357127
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03357127
$ 0.03357127$ 0.03357127

$ 0.03357127
$ 0.03357127$ 0.03357127

$ 0
$ 0$ 0

+1.59%

-99.94%

--

--

Le prix en temps réel de Pepe Heimer (PEHEM) est de --. Au cours des dernières 24 heures, PEHEM a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.03357127, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PEHEM est $ 0.03357127, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PEHEM a évolué de +1.59% au cours de la dernière heure, -99.94% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Pepe Heimer (PEHEM)

$ 12.77K
$ 12.77K$ 12.77K

--
----

$ 12.77K
$ 12.77K$ 12.77K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Pepe Heimer est de $ 12.77K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PEHEM est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.77K.

Historique du prix de Pepe Heimer (PEHEM) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Pepe Heimer en USD était de $ -0.023130875173134478.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Pepe Heimer en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Pepe Heimer en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Pepe Heimer en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.023130875173134478-99.94%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Pepe Heimer (PEHEM)

Pepe Heimer is an innovative Layer 2 blockchain solution designed to revolutionize the way memes interact with blockchain technology. Amid the challenges of slow transaction speeds, high gas fees, and network congestion that plague many existing blockchains, Pepe Heimer aims to provide a fast, scalable, and efficient platform. By harnessing the infectious nature of memes, the project seeks to create an engaging environment where users can seamlessly transact and interact. This unique approach not only enhances the user experience but also promotes the vibrant culture of memes, making blockchain technology more accessible and enjoyable for a wider audience.

Ressource de Pepe Heimer (PEHEM)

Site officiel

Prévision de prix de Pepe Heimer (USD)

Combien vaudra Pepe Heimer (PEHEM) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Pepe Heimer (PEHEM) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Pepe Heimer.

Consultez la prévision de prix de Pepe Heimer maintenant !

PEHEM en devises locales

Tokenomics de Pepe Heimer (PEHEM)

Comprendre la tokenomics de Pepe Heimer (PEHEM) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PEHEM !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Pepe Heimer (PEHEM)

Combien vaut Pepe Heimer (PEHEM) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de PEHEM en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de PEHEM à USD ?
Le prix actuel de PEHEM en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Pepe Heimer ?
La capitalisation boursière de PEHEM est de $ 12.77K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de PEHEM ?
L'offre en circulation de PEHEM est de 1.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PEHEM ?
PEHEM a atteint un prix ATH de 0.03357127 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PEHEM ?
PEHEM a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de PEHEM ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PEHEM est de -- USD.
Est-ce que PEHEM va augmenter cette année ?
PEHEM pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PEHEM pour une analyse plus approfondie.
