Tokenomics de Pepe Heimer (PEHEM)
Informations sur Pepe Heimer (PEHEM)
Pepe Heimer is an innovative Layer 2 blockchain solution designed to revolutionize the way memes interact with blockchain technology. Amid the challenges of slow transaction speeds, high gas fees, and network congestion that plague many existing blockchains, Pepe Heimer aims to provide a fast, scalable, and efficient platform. By harnessing the infectious nature of memes, the project seeks to create an engaging environment where users can seamlessly transact and interact. This unique approach not only enhances the user experience but also promotes the vibrant culture of memes, making blockchain technology more accessible and enjoyable for a wider audience.
Tokenomics et analyse de prix de Pepe Heimer (PEHEM)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Pepe Heimer (PEHEM), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Pepe Heimer (PEHEM) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Pepe Heimer (PEHEM) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PEHEM qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PEHEM pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.