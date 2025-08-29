Informations sur le prix de Physical Gold (GOLD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00009591 $ 0.00009591 $ 0.00009591 Bas 24 h $ 0.00010457 $ 0.00010457 $ 0.00010457 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00009591$ 0.00009591 $ 0.00009591 Haut 24 h $ 0.00010457$ 0.00010457 $ 0.00010457 Sommet historique $ 0.00168629$ 0.00168629 $ 0.00168629 Prix le plus bas $ 0.00003885$ 0.00003885 $ 0.00003885 Variation du prix (1 h) -0.25% Changement de prix (1J) +6.13% Variation du prix (7 j) +28.92% Variation du prix (7 j) +28.92%

Le prix en temps réel de Physical Gold (GOLD) est de $0.00010189. Au cours des dernières 24 heures, GOLD a évolué entre un minimum de $ 0.00009591 et un maximum de $ 0.00010457, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GOLD est $ 0.00168629, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00003885.

En termes de performance à court terme, GOLD a évolué de -0.25% au cours de la dernière heure, +6.13% sur 24 heures et de +28.92% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Physical Gold (GOLD)

Capitalisation boursière $ 100.93K$ 100.93K $ 100.93K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 100.93K$ 100.93K $ 100.93K Offre en circulation 999.01M 999.01M 999.01M Offre totale 999,012,316.060509 999,012,316.060509 999,012,316.060509

La capitalisation boursière actuelle de Physical Gold est de $ 100.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GOLD est de 999.01M, avec une offre totale de 999012316.060509. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 100.93K.