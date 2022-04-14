Découvrez les informations clés sur Physical Gold (GOLD), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Physical Gold (GOLD)

Where Physical Gold Becomes Virtual Treasure.

GOLD is a token based on SOLANA blockchain, GOLD aim to maintain virtual asset as valuable as GOLD, virtual variants of real gold, tradeable with gold in the future with 1:1 quantity.

GOLD is a revolutionary cryptocurrency that embodies the value, luxury, and scarcity of gold. Our mission is to create a store of value that empowers individuals to secure their financial futures.

Site officiel : https://physical-gold.site/