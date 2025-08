Qu'est-ce que PJN (PJN)

Imagine a bionic pigeon drone equipped with a neuroprosthetic interface and integrated cameras. This cutting-edge technology enables real-time brain-controlled flight, allowing operators to navigate with precision for reconnaissance, surveillance, scientific exploration, or search-and-rescue missions. Mimicking the natural flight dynamics of a pigeon, the drone offers exceptional stealth and agility, making it ideal for complex operations across diverse environments.

Ressource de PJN (PJN) Site officiel

Tokenomics de PJN (PJN)

Comprendre la tokenomics de PJN (PJN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PJN !