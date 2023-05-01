Découvrez les informations clés sur Platform of meme coins (PAYU), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Tokenomics de Platform of meme coins (PAYU)

Informations sur Platform of meme coins (PAYU)

The most catchy memecoin out there that anyone can win.

PAYU is the first decentralized meme coin. It belongs entirely to the community. You can earn daily earnings by staking your meme coins on the PAYU Stake platform. We now support 7 big meme coins.

You can shop online and buy digital products by connecting your web3 wallet with PAYU Store. All you have to do is connect your Metamask or Trust Wallet with web3.

Platform of meme coins 💸

Shop with your meme coins🛒 https://memecoins.store/

Stake or earn meme coins💰 https://memecoins.finance/

Site officiel : https://memecoins.finance/ Livre blanc : https://memecoins.finance/wp-content/uploads/2023/05/matt-coin-whitepaper.pdf