Informations sur le prix de PLYR L1 (PLYR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0.00460902 $ 0.00460902 $ 0.00460902 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0.00460902$ 0.00460902 $ 0.00460902 Sommet historique $ 0.02441299$ 0.02441299 $ 0.02441299 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.63% Changement de prix (1J) -6.65% Variation du prix (7 j) -31.20% Variation du prix (7 j) -31.20%

Le prix en temps réel de PLYR L1 (PLYR) est de $0.00269701. Au cours des dernières 24 heures, PLYR a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.00460902, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PLYR est $ 0.02441299, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PLYR a évolué de -0.63% au cours de la dernière heure, -6.65% sur 24 heures et de -31.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PLYR L1 (PLYR)

Capitalisation boursière $ 435.34K$ 435.34K $ 435.34K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Offre en circulation 161.41M 161.41M 161.41M Offre totale 749,981,076.259831 749,981,076.259831 749,981,076.259831

La capitalisation boursière actuelle de PLYR L1 est de $ 435.34K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PLYR est de 161.41M, avec une offre totale de 749981076.259831. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.02M.