Prix de POKI (POKI)
-7.64%
-33.73%
--
--
Le prix en temps réel de POKI (POKI) est de $0.00001825. Au cours des dernières 24 heures, POKI a évolué entre un minimum de $ 0.0000183 et un maximum de $ 0.0000383, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de POKI est $ 0.0000383, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001909.
En termes de performance à court terme, POKI a évolué de -7.64% au cours de la dernière heure, -33.73% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de POKI est de $ 18.30K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de POKI est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 18.30K.
Aujourd'hui, la variation du prix de POKI en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de POKI en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de POKI en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de POKI en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-33.73%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
In the fast-moving world of Solana, traders, builders, and communities are always on the lookout for something that blends fun, utility, and excitement. That’s where POKI comes in. More than just a token, POKI is your entry pass to a thrilling journey across the Solana ecosystem, delivering both entertainment and opportunity in one sweet package. POKI isn’t just about speculation—it’s about creating a culture where holding a token feels like being part of an adventure. Imagine every chart movement, every pump, and every dip becoming part of a storyline that the community builds together. With its lighthearted spirit and bold vision, POKI transforms trading into an experience rather than a chore. Holding POKI is like strapping yourself in for a roller coaster—there are ups, downs, and surprises, but the ride is always unforgettable. On Solana, speed and low fees set the stage for innovation, and POKI embraces that environment fully. Transactions are fast, communities form quickly, and momentum builds in real time. POKI’s mission is to harness that energy and channel it into a growing movement. It’s not just another token sitting idly on the blockchain—it’s alive, moving with the market, and designed to bring people together. What makes POKI special is its dual identity: it’s both a meme and a mission. As a meme, it brings the fun, the culture, and the virality that crypto loves. As a mission, it provides structure, plans, and goals that keep the community anchored. A portion of supply is carefully allocated, strategies are transparent, and the roadmap is guided by the principle of sustainability. The balance between hype and long-term vision is what gives POKI its unique flavor. Whether you’re a casual trader looking for excitement, a Solana degen chasing the next big play, or a believer in community-driven projects, POKI welcomes you. This is not just a ticket you hold—it’s a pass that grants you access to moments, memes, and milestones that will define your crypto journey. The sweetest ride isn’t about the destination—it’s about the thrill of being on board. With POKI, you’re not just buying a token, you’re joining a movement that’s ready to light up Solana with energy, laughter, and growth. So buckle up, because the ride has just begun.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra POKI (POKI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs POKI (POKI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour POKI.
Consultez la prévision de prix de POKI maintenant !
Comprendre la tokenomics de POKI (POKI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token POKI !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|09-11 22:05:00
|Mises à jour de l'industrie
Le taux annuel de l'IPC non ajusté américain d'août enregistré à 2,9 %, conforme aux attentes du marché
|09-11 17:57:00
|Mises à jour de l'industrie
L'indice de la saison des altcoins atteint un sommet de 90 jours, actuellement à 67
|09-11 14:45:00
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 741,5 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 171,5 millions de dollars
|09-11 06:45:00
|Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin reprennent, avec un transfert net sortant de 2 918,57 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
|09-11 04:54:00
|Mises à jour de l'industrie
Président de la SEC : La Combinaison de la Blockchain et de l'IA Ouvrira une Nouvelle Ère de Prospérité, la SEC Déterminée à Saisir les Opportunités Actuelles
|09-10 13:05:00
|Mises à jour de l'industrie
Le rallye des altcoins pourrait être "de courte durée", la capitalisation du marché crypto tombe sous les 4 billions de dollars
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.