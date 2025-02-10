Découvrez les informations clés sur Pondo (PNDO), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Pondo (PNDO)

Pondo is the first liquid staking protocol on Aleo, letting you stake $ALEO and still keep your funds liquid with $pALEO. No more locking up your assets—stake, earn, and stay flexible.

We automatically delegate to the best-performing validators, ensuring maximum rewards while keeping things decentralized.

Pondo also introduces $PNDO, the protocol’s rewards token, which gives holders a share of staking revenue. And big news—$PNDO is the first Aleo token to be listed on a centralized exchange (Gate.io, Feb 10, 2025).

🔹 Why Pondo? ✅ Stake without locking up your $ALEO ✅ Earn rewards while staying liquid with $pALEO ✅ Auto-delegation to top validators for max APY ✅ $PNDO rewards token—real protocol revenue ✅ First Aleo token listed on a CEX (Gate.io)

Site officiel : https://www.pondo.xyz