Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de PNDO en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de PNDO.

Le prix de Pondo (PNDO) est actuellement de 0.0051277 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de PNDO en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Pondo (PNDO) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Pondo en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Pondo en USD était de $ -0.0001872066.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Pondo en USD était de $ -0.0006139441.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Pondo en USD était de $ -0.0032336854203389.

Analyse de prix de Pondo (PNDO)

Découvrez la dernière analyse de prix de Pondo : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00511877$ 0.00511877 $ 0.00511877 Haut 24 h $ 0.00514874$ 0.00514874 $ 0.00514874 Sommet historique $ 0.899257$ 0.899257 $ 0.899257 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) -0.24% Variation du prix (7 j) -2.46%

Informations de marché pour Pondo (PNDO)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :