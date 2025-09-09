Informations sur le prix de Project Ascend (ASCEND) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00001446 $ 0.00001446 $ 0.00001446 Bas 24 h $ 0.00003981 $ 0.00003981 $ 0.00003981 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00001446$ 0.00001446 $ 0.00001446 Haut 24 h $ 0.00003981$ 0.00003981 $ 0.00003981 Sommet historique $ 0.00012084$ 0.00012084 $ 0.00012084 Prix le plus bas $ 0.00001446$ 0.00001446 $ 0.00001446 Variation du prix (1 h) +4.40% Changement de prix (1J) +10.98% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Project Ascend (ASCEND) est de $0.00003087. Au cours des dernières 24 heures, ASCEND a évolué entre un minimum de $ 0.00001446 et un maximum de $ 0.00003981, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ASCEND est $ 0.00012084, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001446.

En termes de performance à court terme, ASCEND a évolué de +4.40% au cours de la dernière heure, +10.98% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Project Ascend (ASCEND)

Capitalisation boursière $ 30.86K$ 30.86K $ 30.86K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 30.86K$ 30.86K $ 30.86K Offre en circulation 999.93M 999.93M 999.93M Offre totale 999,932,235.579881 999,932,235.579881 999,932,235.579881

La capitalisation boursière actuelle de Project Ascend est de $ 30.86K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ASCEND est de 999.93M, avec une offre totale de 999932235.579881. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 30.86K.