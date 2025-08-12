Qu'est-ce que Project Dojo (DOJO)

What is the project about? Project Dojo is a revolutionary meme coin created by some quality developers. An in-house supercomputer designed by the minds at Tesla for taking on the challenges of machine learning that will also be powering utilities such as the Optimus Artifical Intelligence Bot. Just like that $DOJO will get into AI world to bring changes into the world of machines. What makes your project unique? Project Dojo is what powers the Muskonomy. We have two very unique Bots built using the Grok API; one for Telegram and one for Twitter that can be tagged and it will respond to any question or post. History of your project. We launched 8 Days ago and hit over a 4.5m MarketCap and have been building nonstop. Our community is extremely strong and we hold Twitter Spaces every day. What’s next for your project? We will continue to build the community and the brand and improve our bots and utility for Project Dojo. What can your token be used for? Meme purposes, but it has bots built to back it and future utility in the works.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Project Dojo (DOJO) Site officiel

Tokenomics de Project Dojo (DOJO)

Comprendre la tokenomics de Project Dojo (DOJO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DOJO !