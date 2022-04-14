Tokenomics de Project Dojo (DOJO)
Informations sur Project Dojo (DOJO)
What is the project about? Project Dojo is a revolutionary meme coin created by some quality developers. An in-house supercomputer designed by the minds at Tesla for taking on the challenges of machine learning that will also be powering utilities such as the Optimus Artifical Intelligence Bot. Just like that $DOJO will get into AI world to bring changes into the world of machines.
What makes your project unique? Project Dojo is what powers the Muskonomy. We have two very unique Bots built using the Grok API; one for Telegram and one for Twitter that can be tagged and it will respond to any question or post.
History of your project. We launched 8 Days ago and hit over a 4.5m MarketCap and have been building nonstop. Our community is extremely strong and we hold Twitter Spaces every day.
What’s next for your project? We will continue to build the community and the brand and improve our bots and utility for Project Dojo.
What can your token be used for? Meme purposes, but it has bots built to back it and future utility in the works.
Tokenomics et analyse de prix de Project Dojo (DOJO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Project Dojo (DOJO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Project Dojo (DOJO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Project Dojo (DOJO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DOJO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DOJO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DOJO, explorez le prix en direct du token DOJO !
Prévision du prix de DOJO
Vous voulez savoir dans quelle direction DOJO pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de DOJO combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.