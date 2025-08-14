Qu'est-ce que PulseTrailerPark (PTP)

Pulse Trailer Park ($PTP), is a token dedicated to the exceptional Pulsechain and Hex community. As an homage to this spirited group, our coin’s mission is to highlight the unshakeable camaraderie that has fortified us against all odds. Often, the wider crypto world labels us as outsiders — as misfits or rednecks, even cultists. They disparagingly liken us to inhabitants of a trailer park. They laugh, mock, and dismiss us. But to us, these are not insults. They are badges of honour, emblematic of the resilience, conviction, and defiance we embody every day as a strong community that we are. Our goal is simple: to be the first meme coin on Pulsechain, that our entire community can all rally behind. Sure we tend to get under each others skin from time to time. But in the end we will always have each others back and enjoy our successes together as a community. So yes its true, we are a trailer park. The most balling trailer park in all of crypto!

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de PulseTrailerPark (PTP) Site officiel

Tokenomics de PulseTrailerPark (PTP)

Comprendre la tokenomics de PulseTrailerPark (PTP) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PTP !