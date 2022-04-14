Tokenomics de PulseTrailerPark (PTP)
Informations sur PulseTrailerPark (PTP)
Pulse Trailer Park ($PTP), is a token dedicated to the exceptional Pulsechain and Hex community.
As an homage to this spirited group, our coin’s mission is to highlight the unshakeable camaraderie that has fortified us against all odds. Often, the wider crypto world labels us as outsiders — as misfits or rednecks, even cultists. They disparagingly liken us to inhabitants of a trailer park. They laugh, mock, and dismiss us. But to us, these are not insults. They are badges of honour, emblematic of the resilience, conviction, and defiance we embody every day as a strong community that we are.
Our goal is simple: to be the first meme coin on Pulsechain, that our entire community can all rally behind. Sure we tend to get under each others skin from time to time. But in the end we will always have each others back and enjoy our successes together as a community. So yes its true, we are a trailer park. The most balling trailer park in all of crypto!
Tokenomics et analyse de prix de PulseTrailerPark (PTP)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de PulseTrailerPark (PTP), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de PulseTrailerPark (PTP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de PulseTrailerPark (PTP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PTP qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PTP pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PTP, explorez le prix en direct du token PTP !
Prévision du prix de PTP
Vous voulez savoir dans quelle direction PTP pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de PTP combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.