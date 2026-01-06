Quel est le prix de négociation actuel de PumpMindVirus ?

PumpMindVirus (PMV) est actuellement coté à $0.00004898 USD, ce qui reflète une variation de prix de -4.08 % au cours des dernières 24 heures. Ce prix représente le dernier taux de marché agrégé sur les principales bourses et est mis à jour en continu en fonction de l'activité du marché en temps réel.

Quels sont les facteurs qui influencent la variation de prix de PumpMindVirus aujourd'hui ?

La récente variation de prix sur les dernières 24 heures est déterminée par une combinaison de sentiment du marché, de fluctuations de liquidité et de performances sectorielles dans le secteur de Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Wojak-Themed. Les tendances économiques plus larges ainsi que l'activité sur la chaîne -- peuvent également contribuer à la volatilité à court terme.

Quelle est l'intensité de l'intérêt commercial pour PMV ?

Les investisseurs ont généré un volume d'échanges de $-- sur 24 heures, signalant une participation active. Un volume élevé indique généralement une confiance accrue et une meilleure découverte des prix.

Où se situe PumpMindVirus sur le marché mondial des cryptomonnaies ?

Il occupe actuellement le rang n°8391 avec une capitalisation boursière de $48967, ce qui le place parmi les actifs les plus établis de son secteur.

Que nous apprend l'offre en circulation concernant PMV ?

Avec 999707676.200688 tokens en circulation, le niveau d'offre joue un rôle majeur dans la détermination de la rareté, de l'inflation à long terme et de la valorisation du marché.

Comment le prix d'aujourd'hui se compare-t-il à la performance récente de PumpMindVirus ?

La fourchette de prix entre $0.00004835 et $0.00005184 au cours des dernières 24 heures met en évidence sa volatilité intrajournalière et aide les traders à évaluer les opportunités de prix à court terme.

Comment PumpMindVirus se positionne-t-il par rapport à des actifs similaires ?

Par rapport aux autres tokens de Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Wojak-Themed, PMV continue de montrer une performance compétitive, soutenue par un volume stable et un intérêt constant tant de la part des investisseurs particuliers que des institutions.