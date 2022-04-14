Tokenomics de Pup Doge (PUPDOGE)
Informations sur Pup Doge (PUPDOGE)
Pup Doge's main development directions Pup Doge aims to become the most influential project in the world through decentralization. We are building blockchain projects of high quality, with audit, marketing & advertising, star endorsements, and a strong technical team. Despite our token status, Pup Doge is also a platform that provides access to a multitude of other products. In addition to Pup Doge cross-chain technology, Pup Doge new financial technologies, and Pup Doge blockchain games, the team will develop Pup Doge cross-chain technology.
Pup Doge cross chain technology Public chain projects have shown improved performance, however, each chain has its own distinct technical architectures, which are not linked to one another, so instead, they form an array of information. For DAPP developers, this can pose a problem when choosing which public chains to build. Pup Doge cross-chain technology enables the creation of different types of Blockchains. Collaboration between platforms involving the exchange of assets, information, and applications. The service enables data exchange between different blockchain networks and acts as a bridge between different public chains transmission, and greatly reduce the cost of transmission.
Pup Doge NFT The popularity of NFT continues to grow, and its features are indisputable, irreplaceable, and unique. A combination of art and finance can be found in the NFT System Box, which Pup Doge is launching shortly.
Pup Doge blockchain game The biggest difference between blockchain games and traditional games is that blockchain games not only consider entertainment, but also design reasonable economic models, an opportunity for early participants to create wealth. Traditional games' incentives are taken by game developers, while blockchain games' incentives are shared to all holders. More and more games have moved to the latest trends. Pup Doge's foresight has opened the team's eyes to new blockchain opportunities.
Tokenomics et analyse de prix de Pup Doge (PUPDOGE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Pup Doge (PUPDOGE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Pup Doge (PUPDOGE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Pup Doge (PUPDOGE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PUPDOGE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PUPDOGE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PUPDOGE, explorez le prix en direct du token PUPDOGE !
Prévision du prix de PUPDOGE
Vous voulez savoir dans quelle direction PUPDOGE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de PUPDOGE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
