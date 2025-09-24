Informations sur le prix de QPAY (QPAY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00029588 $ 0.00029588 $ 0.00029588 Bas 24 h $ 0.00077311 $ 0.00077311 $ 0.00077311 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00029588$ 0.00029588 $ 0.00029588 Haut 24 h $ 0.00077311$ 0.00077311 $ 0.00077311 Sommet historique $ 0.00077311$ 0.00077311 $ 0.00077311 Prix le plus bas $ 0.00029588$ 0.00029588 $ 0.00029588 Variation du prix (1 h) -10.15% Changement de prix (1J) +96.93% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de QPAY (QPAY) est de $0.00069457. Au cours des dernières 24 heures, QPAY a évolué entre un minimum de $ 0.00029588 et un maximum de $ 0.00077311, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de QPAY est $ 0.00077311, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00029588.

En termes de performance à court terme, QPAY a évolué de -10.15% au cours de la dernière heure, +96.93% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour QPAY (QPAY)

Capitalisation boursière $ 694.57K$ 694.57K $ 694.57K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 694.57K$ 694.57K $ 694.57K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de QPAY est de $ 694.57K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de QPAY est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 694.57K.