Tokenomics de QPAY (QPAY)
Informations sur QPAY (QPAY)
Qpay is a Web3 social finance protocol designed to enable borderless crypto payments through social media platforms, starting with X (formerly Twitter). The protocol integrates with @QpayBot called "tag2pay", allowing users to connect their wallets and send tokens by tagging other registered usernames with specific commands. Transactions are executed via blockchain, providing transparency, security, and efficiency. Qpay aims to simplify peer-to-peer transfers by combining familiar social media interactions with decentralized finance infrastructure.
Tokenomics et analyse de prix de QPAY (QPAY)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de QPAY (QPAY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de QPAY (QPAY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de QPAY (QPAY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens QPAY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens QPAY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de QPAY, explorez le prix en direct du token QPAY !
Prévision du prix de QPAY
Vous voulez savoir dans quelle direction QPAY pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de QPAY combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.