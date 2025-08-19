Qu'est-ce que Quak Coin (QUAK)

The cute yellow duck wearing sandals " Quak Quak Quak ". Quak Coin Launch on four.meme This is a completely real duck, it’s my son’s duck. And it’s wearing duck slippers. Build for the community 💛 I want to create this for my son; he gave me the idea for Quak—a cute duck wearing adorable slippers. And I believe $Quak will go even further. Every day, I will tirelessly strive to connect more and build it stronger. I will build this community to be beneficial in the BSC meme ecosystem, and it will bring a lot of happiness to many struggling families in the future.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Quak Coin (QUAK) Site officiel

Prévision de prix de Quak Coin (USD)

Combien vaudra Quak Coin (QUAK) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Quak Coin (QUAK) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Quak Coin.

Consultez la prévision de prix de Quak Coin maintenant !

QUAK en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Quak Coin (QUAK)

Comprendre la tokenomics de Quak Coin (QUAK) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token QUAK !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Quak Coin (QUAK) Combien vaut Quak Coin (QUAK) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de QUAK en USD est de 0.00001118 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de QUAK à USD ? $ 0.00001118 . Consultez le Le prix actuel de QUAK en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Quak Coin ? La capitalisation boursière de QUAK est de $ 11.09K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de QUAK ? L'offre en circulation de QUAK est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de QUAK ? QUAK a atteint un prix ATH de 0.00002008 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de QUAK ? QUAK a vu un prix ATL de 0.00001101 USD . Quel est le volume de trading de QUAK ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour QUAK est de -- USD . Est-ce que QUAK va augmenter cette année ? QUAK pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de QUAK pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Quak Coin (QUAK)