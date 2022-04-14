Découvrez les informations clés sur Quak Coin (QUAK), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Quak Coin (QUAK)

The cute yellow duck wearing sandals " Quak Quak Quak ". Quak Coin Launch on four.meme

This is a completely real duck, it’s my son’s duck. And it’s wearing duck slippers.

Build for the community 💛

I want to create this for my son; he gave me the idea for Quak—a cute duck wearing adorable slippers.

And I believe $Quak will go even further. Every day, I will tirelessly strive to connect more and build it stronger.

I will build this community to be beneficial in the BSC meme ecosystem, and it will bring a lot of happiness to many struggling families in the future.

Site officiel : https://quakcoin.vercel.app