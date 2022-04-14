Tokenomics de RabbitX (RBX)
Informations sur RabbitX (RBX)
What is the project about? RabbitX is a global permissionless perpetuals exchange powered by Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world.
What makes your project unique? The first decentralised perpetuals project to launch with Starknet. Our state-of-the-art platform built using a hybrid architecture, is optimized to deliver unparalleled speed and security for our traders. With deep orderbook liquidity, zero gas fees, and up to 50x leverage, RabbitX is the best derivatives DEX to trade on.
History of your project. Started initially as Strips finance in 2021, pivoted to RabbitX in May 2022. Launched testnet in Jan 2023, and launched mainnet in Feb 2023.
What’s next for your project? Our roadmap includes:
- launching multiple asset classes perpetuals (FX, commodities, interest rates)
- proof of real-time solvency
- staking
- trader rewards
- options orderbook
- multi-asset collateral
- decentralised sequencer
- layer 3 zk-rollup orderbook
link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap
What can your token be used for?
- token will be used in the future for staking and rewards boost
Tokenomics et analyse de prix de RabbitX (RBX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de RabbitX (RBX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de RabbitX (RBX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de RabbitX (RBX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens RBX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens RBX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de RBX, explorez le prix en direct du token RBX !
Prévision du prix de RBX
Vous voulez savoir dans quelle direction RBX pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de RBX combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.