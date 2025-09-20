Qu'est-ce que Ratecoin (RATE)

RateCoin ($RATE) is a meme-based cryptocurrency launched on 17 September 2025 through Pump.fun, a Solana-based token launch platform. It is designed as an “Attention Capital Markets” (ACM) token that parodies global monetary policy and central banking events. The project’s concept is centered around capturing market sentiment during macroeconomic developments such as interest rate changes, inflation reports, and policy announcements. RateCoin has a fixed maximum supply of 1,000,000,000 tokens, with a portion allocated to a locked development wallet that follows a scheduled monthly burn. The circulating supply is publicly verifiable on Solana explorers such as Solscan. The project does not claim intrinsic utility or yield but positions itself as a community-driven experiment in narrative and speculative reflexivity. Engagement is built around meme culture, social media participation, and community-led initiatives that respond to economic events.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Ratecoin (RATE) Combien vaut Ratecoin (RATE) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de RATE en USD est de 0.00014299 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de RATE à USD ? $ 0.00014299 . Consultez le Le prix actuel de RATE en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Ratecoin ? La capitalisation boursière de RATE est de $ 140.78K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de RATE ? L'offre en circulation de RATE est de 984.52M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de RATE ? RATE a atteint un prix ATH de 0.00016652 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de RATE ? RATE a vu un prix ATL de 0.00013538 USD . Quel est le volume de trading de RATE ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour RATE est de -- USD . Est-ce que RATE va augmenter cette année ? RATE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de RATE pour une analyse plus approfondie.

