Tokenomics de Ratecoin (RATE)
Informations sur Ratecoin (RATE)
RateCoin ($RATE) is a meme-based cryptocurrency launched on 17 September 2025 through Pump.fun, a Solana-based token launch platform. It is designed as an “Attention Capital Markets” (ACM) token that parodies global monetary policy and central banking events. The project’s concept is centered around capturing market sentiment during macroeconomic developments such as interest rate changes, inflation reports, and policy announcements.
RateCoin has a fixed maximum supply of 1,000,000,000 tokens, with a portion allocated to a locked development wallet that follows a scheduled monthly burn. The circulating supply is publicly verifiable on Solana explorers such as Solscan.
The project does not claim intrinsic utility or yield but positions itself as a community-driven experiment in narrative and speculative reflexivity. Engagement is built around meme culture, social media participation, and community-led initiatives that respond to economic events.
Tokenomics et analyse de prix de Ratecoin (RATE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Ratecoin (RATE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix.
Tokenomics de Ratecoin (RATE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Ratecoin (RATE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de RATE, explorez le prix en direct du token RATE !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.