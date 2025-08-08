Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de ROBERT en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de ROBERT.

Le prix de Robert (ROBERT) est actuellement de 0.00083047 USD avec une capitalisation boursière de $ 83.15K USD. Le prix de ROBERT en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Robert (ROBERT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Robert en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Robert en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Robert en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Robert en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -4.58% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Robert (ROBERT)

Découvrez la dernière analyse de prix de Robert : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00076501$ 0.00076501 $ 0.00076501 Haut 24 h $ 0.00096032$ 0.00096032 $ 0.00096032 Sommet historique $ 0.00258802$ 0.00258802 $ 0.00258802 Variation du prix (1 h) +0.06% Changement de prix (1J) -4.58% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Robert (ROBERT)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :