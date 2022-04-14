Tokenomics de Robert (ROBERT)
Robert AI is a decentralized platform that combines artificial intelligence (AI), DeFi, and blockchain-based gaming mechanics. The project offers utility through staking rewards, liquidity provision, and provably fair on-chain games such as slot machines. Its ecosystem is designed around token-based participation, where users can earn from bet-related fees and platform engagement. Robert AI leverages content-driven SEO growth, transparent smart contracts, and sustainable tokenomics to drive user adoption and visibility in the crypto space. It is built on the Ethereum blockchain, enabling accessibility and compatibility with major DeFi tools.
Tokenomics de Robert (ROBERT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Robert (ROBERT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ROBERT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ROBERT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.