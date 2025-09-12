Qu'est-ce que Rocki (ROCKI)

ROCKI is a next generation music streaming service and digital payments ecosystem designed to solve some of the most fundamental problems of the music industry. Powered by the ROCKS token, it is the first platform that rewards both the artists for their streams and the listeners for their participation. ROCKI has launched two unique NFT's solutions for the music industry on the ROCKI platform, an ERC721 NFT for Royalty income rights of a song, and a ERC1155 NFT for exclusive listening access of music. To find out more, please visit the fully working platform at www.ROCKI.app

ROCKI en devises locales

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Rocki (ROCKI) Combien vaut Rocki (ROCKI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de ROCKI en USD est de 0.00089435 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de ROCKI à USD ? $ 0.00089435 . Consultez le Le prix actuel de ROCKI en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Rocki ? La capitalisation boursière de ROCKI est de $ 7.05K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de ROCKI ? L'offre en circulation de ROCKI est de 7.89M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ROCKI ? ROCKI a atteint un prix ATH de 5.06 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ROCKI ? ROCKI a vu un prix ATL de 0.00064831 USD . Quel est le volume de trading de ROCKI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ROCKI est de -- USD . Est-ce que ROCKI va augmenter cette année ? ROCKI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ROCKI pour une analyse plus approfondie.

