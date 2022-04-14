Tokenomics de Rocki (ROCKI)
Informations sur Rocki (ROCKI)
ROCKI is a next generation music streaming service and digital payments ecosystem designed to solve some of the most fundamental problems of the music industry. Powered by the ROCKS token, it is the first platform that rewards both the artists for their streams and the listeners for their participation.
ROCKI has launched two unique NFT's solutions for the music industry on the ROCKI platform, an ERC721 NFT for Royalty income rights of a song, and a ERC1155 NFT for exclusive listening access of music.
To find out more, please visit the fully working platform at www.ROCKI.app
Tokenomics et analyse de prix de Rocki (ROCKI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Rocki (ROCKI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Rocki (ROCKI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Rocki (ROCKI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ROCKI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ROCKI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.