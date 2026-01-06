Prix de RockSolid rETH aujourd'hui

Le prix de RockSolid rETH (ROCK.RETH) en direct est actuellement de $ 3,747.19, avec une variation de 20.22 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ROCK.RETH en USD est de $ 3,747.19 par ROCK.RETH.

RockSolid rETH se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 26,044,755 et une offre en circulation de 6.95K ROCK.RETH. Au cours des dernières 24 heures, ROCK.RETH a été échangé entre $ 3,747.16 (plus bas) et $ 4,696.89 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 4,758.98, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 3,747.16.

En termes de performance à court terme, ROCK.RETH a varié de -- au cours de la dernière heure et de -20.21% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour RockSolid rETH (ROCK.RETH)

Capitalisation boursière $ 26.04M$ 26.04M $ 26.04M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 26.04M$ 26.04M $ 26.04M Offre en circulation 6.95K 6.95K 6.95K Offre totale 6,950.484496946973 6,950.484496946973 6,950.484496946973

La capitalisation boursière actuelle de RockSolid rETH est de $ 26.04M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ROCK.RETH est de 6.95K, avec une offre totale de 6950.484496946973. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 26.04M.