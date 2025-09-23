Qu'est-ce que ROY (ROY)

ROY is the official fan token dedicated to the cult of Roy the Demon, known as the most irritating and relentless demon in hell’s history. More than just a digital asset, this token exists as a show of loyalty and support for ROY himself and his creator, DiemArchive. It represents a direct connection to the growing fan community surrounding this unique character and functions as the official token for the expanding ROY intellectual property. Holders of ROY align themselves with the chaotic charm of the demon and the massive IP universe being built around him, celebrating both the lore and its creative foundation.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de ROY (ROY) Site officiel

Prévision de prix de ROY (USD)

Combien vaudra ROY (ROY) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs ROY (ROY) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour ROY.

Consultez la prévision de prix de ROY maintenant !

ROY en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de ROY (ROY)

Comprendre la tokenomics de ROY (ROY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ROY !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur ROY (ROY) Combien vaut ROY (ROY) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de ROY en USD est de 0.00072417 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de ROY à USD ? $ 0.00072417 . Consultez le Le prix actuel de ROY en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de ROY ? La capitalisation boursière de ROY est de $ 724.10K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de ROY ? L'offre en circulation de ROY est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ROY ? ROY a atteint un prix ATH de 0.00105851 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ROY ? ROY a vu un prix ATL de 0.00060974 USD . Quel est le volume de trading de ROY ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ROY est de -- USD . Est-ce que ROY va augmenter cette année ? ROY pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ROY pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur ROY (ROY)