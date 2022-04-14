Tokenomics de ROY (ROY)
ROY is the official fan token dedicated to the cult of Roy the Demon, known as the most irritating and relentless demon in hell’s history. More than just a digital asset, this token exists as a show of loyalty and support for ROY himself and his creator, DiemArchive. It represents a direct connection to the growing fan community surrounding this unique character and functions as the official token for the expanding ROY intellectual property. Holders of ROY align themselves with the chaotic charm of the demon and the massive IP universe being built around him, celebrating both the lore and its creative foundation.
Tokenomics de ROY (ROY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de ROY (ROY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ROY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ROY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ROY, explorez le prix en direct du token ROY !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.