Informations sur le prix de Sentiient (SENT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00002399 Haut 24 h $ 0.00007199 Sommet historique $ 0.0053853 Prix le plus bas $ 0.0000080 Variation du prix (1 h) +167.97% Changement de prix (1J) -6.95% Variation du prix (7 j) +458.26%

Le prix en temps réel de Sentiient (SENT) est de $0.00006697. Au cours des dernières 24 heures, SENT a évolué entre un minimum de $ 0.00002399 et un maximum de $ 0.00007199, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SENT est $ 0.0053853, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0000080.

En termes de performance à court terme, SENT a évolué de +167.97% au cours de la dernière heure, -6.95% sur 24 heures et de +458.26% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Sentiient (SENT)

Capitalisation boursière $ 80.37K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 80.37K Offre en circulation 1.20B Offre totale 1,200,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Sentiient est de $ 80.37K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SENT est de 1.20B, avec une offre totale de 1200000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 80.37K.