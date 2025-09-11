Qu'est-ce que SIRE (SIRE)

SIRE is the world's first agentic DeFAI on-chain sports-betting hedge fund, powered by Bittensor Subnet 44. SIRE transforms sports intelligence into deployable edge through a self-learning quantitative engine that finds market inefficiencies and routes them into two core products: αVault – On-chain vaults where anyone can deposit USDC to run fully automated betting strategies and earn uncorrelated yield. αLink – A token-gated LLM terminal giving holders direct access to model outputs, mispricing alerts, and risk-adjusted strategies they can execute themselves. SIRE makes institutional-grade sports intelligence permissionless, automated, and accessible to everyone. It aligns users, stakers and the protocol in a self-sustaining flywheel where performance fees and buybacks turn execution into network value. SIRE turns every match into a yield opportunity. No quant background required. SIRE taps into Bittensor Subnet 44 through the Score Vision Layer, also known as the Optic Nerve of AI. Subnet 44 transforms video into quantifiable data at a massive scale, enabling AI to understand visual information.

Combien vaudra SIRE (SIRE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs SIRE (SIRE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ?

Tokenomics de SIRE (SIRE)

Comprendre la tokenomics de SIRE (SIRE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet.

Combien vaut SIRE (SIRE) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de SIRE en USD est de 0.00170802 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de SIRE à USD ? $ 0.00170802 . Quelle est la capitalisation boursière de SIRE ? La capitalisation boursière de SIRE est de $ 35.87K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de SIRE ? L'offre en circulation de SIRE est de 21.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SIRE ? SIRE a atteint un prix ATH de 1.36 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SIRE ? SIRE a vu un prix ATL de 0.00154272 USD . Quel est le volume de trading de SIRE ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SIRE est de -- USD .

