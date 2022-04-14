Tokenomics de SIRE (SIRE)
Informations sur SIRE (SIRE)
SIRE is the world's first agentic DeFAI on-chain sports-betting hedge fund, powered by Bittensor Subnet 44.
SIRE transforms sports intelligence into deployable edge through a self-learning quantitative engine that finds market inefficiencies and routes them into two core products: αVault – On-chain vaults where anyone can deposit USDC to run fully automated betting strategies and earn uncorrelated yield. αLink – A token-gated LLM terminal giving holders direct access to model outputs, mispricing alerts, and risk-adjusted strategies they can execute themselves.
SIRE makes institutional-grade sports intelligence permissionless, automated, and accessible to everyone.
It aligns users, stakers and the protocol in a self-sustaining flywheel where performance fees and buybacks turn execution into network value.
SIRE turns every match into a yield opportunity. No quant background required.
SIRE taps into Bittensor Subnet 44 through the Score Vision Layer, also known as the Optic Nerve of AI. Subnet 44 transforms video into quantifiable data at a massive scale, enabling AI to understand visual information.
Tokenomics et analyse de prix de SIRE (SIRE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de SIRE (SIRE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de SIRE (SIRE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de SIRE (SIRE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SIRE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SIRE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SIRE, explorez le prix en direct du token SIRE !
Prévision du prix de SIRE
Vous voulez savoir dans quelle direction SIRE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SIRE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.