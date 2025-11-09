Prix de Sky Coin aujourd'hui

Le prix de Sky Coin (XSO) en direct est actuellement de $ 0.00017772, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de XSO en USD est de $ 0.00017772 par XSO.

Sky Coin se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 177,717,979 et une offre en circulation de 1.00T XSO. Au cours des dernières 24 heures, XSO a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00018133, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00010586.

En termes de performance à court terme, XSO a varié de -- au cours de la dernière heure et de -1.03% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Sky Coin (XSO)

Capitalisation boursière $ 177.72M$ 177.72M $ 177.72M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 177.72M$ 177.72M $ 177.72M Offre en circulation 1.00T 1.00T 1.00T Offre totale 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Sky Coin est de $ 177.72M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XSO est de 1.00T, avec une offre totale de 1000000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 177.72M.