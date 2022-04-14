Tokenomics de Snowman (SNOW)
Informations sur Snowman (SNOW)
👉 Snowman: The Heartbeat of Ice Meme Launchpad
From its inception, Snowman Meme Coin was envisioned to be more than just a token; it was destined to be the cornerstone of the Ice Meme Launchpad. We embarked on this journey with a vision but were unprepared for the extraordinary saga Snowman would unfold.
Now, Snowman is more than just a part of the Ice Meme Launchpad; it's its essence. Reflecting our initial aspirations, Snowman has become the compass guiding our journey through the ever-evolving meme coin realm, showcasing the limitless possibilities within this vibrant crypto universe.
As we forge ahead, we invite you to be part of this historic venture, crafting the future of meme coins, just as we imagined from the start.
👉 Meme Coins Launch Structure
Every launch in our ecosystem is structured to foster sustainability and growth. Each involves two liquidity pools: one pairing SNOW (Snowman) and the other Ethereum (ETH) with the new meme coin. The 50% ETH – NEW_MEME and 50% SNOW – NEW_MEME allocation creates a balanced platform suitable for both seasoned and new traders.
A key element of our strategy is the 101-year lock on both liquidity pools, ensuring long-term ecosystem stability. With each launch, the circulating SNOW supply is methodically reduced, vital for maintaining the health and longevity of our meme coin ecosystem and securing a thriving future for all involved.
Tokenomics et analyse de prix de Snowman (SNOW)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Snowman (SNOW), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Snowman (SNOW) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Snowman (SNOW) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SNOW qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SNOW pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SNOW, explorez le prix en direct du token SNOW !
Prévision du prix de SNOW
Vous voulez savoir dans quelle direction SNOW pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SNOW combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.