Tokenomics de Solotto (LOTTO)
Informations sur Solotto (LOTTO)
Solotto ($LOTTO) is the first on-chain lottery built on Solana. Holders qualify for weekly raffles by trading at least 75% of their holdings each cycle (Monday–Sunday). Wallets are split into tiers, and winners are randomly selected with prize pools funded directly from Pump.fun’s dynamic creator fees.
This system drives trading volume, rewards active participants, and gamifies the experience — giving traders both a chance to profit from market activity and to win additional rewards.
Trade. Hold. Win.
Tokenomics et analyse de prix de Solotto (LOTTO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Solotto (LOTTO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Solotto (LOTTO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Solotto (LOTTO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LOTTO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LOTTO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de LOTTO, explorez le prix en direct du token LOTTO !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.