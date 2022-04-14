Tokenomics de Sorya (SORYA)
Informations sur Sorya (SORYA)
Sorya is building the future of Web3 by making blockchain creation simple, fast, and scalable. With its AI-powered no-code platform, Sorya enables anyone to transform an idea into a live decentralized app within minutes. The platform offers multi-chain deployment across Ethereum, Solana, Polygon, BSC, Avalanche, and zk-rollups, automated security audits, gas optimization, IPFS/Arweave storage, and AI-crafted responsive UI/UX. Its integrated marketplace tools allow users to sell NFTs, tokenize assets, and accept payments without third parties. By automating every step—from concept to deployment—Sorya empowers creators, entrepreneurs, and businesses to launch secure, scalable, and professional-grade Web3 products with zero coding knowledge.
Tokenomics et analyse de prix de Sorya (SORYA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Sorya (SORYA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Sorya (SORYA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Sorya (SORYA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SORYA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SORYA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SORYA, explorez le prix en direct du token SORYA !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.