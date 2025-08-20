Informations sur le prix de Sorya (SORYA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00029453 Haut 24 h $ 0.00118967 Sommet historique $ 0.00129447 Prix le plus bas $ 0.00029453 Variation du prix (1 h) +0.62% Changement de prix (1J) -74.60% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Sorya (SORYA) est de $0.00029948. Au cours des dernières 24 heures, SORYA a évolué entre un minimum de $ 0.00029453 et un maximum de $ 0.00118967, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SORYA est $ 0.00129447, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00029453.

En termes de performance à court terme, SORYA a évolué de +0.62% au cours de la dernière heure, -74.60% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Sorya (SORYA)

Capitalisation boursière $ 21.83K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 21.83K Offre en circulation 72.91M Offre totale 72,905,458.98998217

La capitalisation boursière actuelle de Sorya est de $ 21.83K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SORYA est de 72.91M, avec une offre totale de 72905458.98998217. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 21.83K.