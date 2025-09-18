Informations sur le prix de Speak Ventures (SPEAK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00006664 $ 0.00006664 $ 0.00006664 Bas 24 h $ 0.00007942 $ 0.00007942 $ 0.00007942 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00006664$ 0.00006664 $ 0.00006664 Haut 24 h $ 0.00007942$ 0.00007942 $ 0.00007942 Sommet historique $ 0.00009369$ 0.00009369 $ 0.00009369 Prix le plus bas $ 0.00006664$ 0.00006664 $ 0.00006664 Variation du prix (1 h) +1.02% Changement de prix (1J) +14.31% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Speak Ventures (SPEAK) est de $0.00007769. Au cours des dernières 24 heures, SPEAK a évolué entre un minimum de $ 0.00006664 et un maximum de $ 0.00007942, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SPEAK est $ 0.00009369, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00006664.

En termes de performance à court terme, SPEAK a évolué de +1.02% au cours de la dernière heure, +14.31% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Speak Ventures (SPEAK)

Capitalisation boursière $ 77.70K$ 77.70K $ 77.70K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 77.70K$ 77.70K $ 77.70K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Speak Ventures est de $ 77.70K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SPEAK est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 77.70K.