Découvrez les informations clés sur Standard Protocol (STND), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Standard Protocol (STND)

Standard is building tools for Web3.0 that welcome newcomers, that invite them in and provide a future that empowers all people in every blockchain.

Standard introduces new kind of Decentralized finance based on EIP-5252, which follows crypto's true ethos from Bitcoin, "not your keys, not your crypto". Standard believes in the quote, "not your keys, not your defi", and it tries to make new finance where one could have true self-ownership of his or her digital asset starting with exchange with New Order and payment with its ecosystem's stable currency, SAFU.

Site officiel : https://standardweb3.com Livre blanc : https://github.com/standardweb3/Whitepaper/blob/main/whitepaper_en.md