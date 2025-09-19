Qu'est-ce que Standard Protocol (STND)

Standard is building tools for Web3.0 that welcome newcomers, that invite them in and provide a future that empowers all people in every blockchain. Standard introduces new kind of Decentralized finance based on [EIP-5252](https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-5252), which follows crypto's true ethos from Bitcoin, "not your keys, not your crypto". Standard believes in the quote, "not your keys, not your defi", and it tries to make new finance where one could have true self-ownership of his or her digital asset starting with exchange with New Order and payment with its ecosystem's stable currency, SAFU.

Ressource de Standard Protocol (STND) Livre blanc Site officiel

STND en devises locales

Tokenomics de Standard Protocol (STND)

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Standard Protocol (STND) Combien vaut Standard Protocol (STND) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de STND en USD est de 0.00256461 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de STND à USD ? $ 0.00256461 . Consultez le Le prix actuel de STND en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Standard Protocol ? La capitalisation boursière de STND est de $ 233.22K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de STND ? L'offre en circulation de STND est de 90.97M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de STND ? STND a atteint un prix ATH de 3.06 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de STND ? STND a vu un prix ATL de 0.00195132 USD . Quel est le volume de trading de STND ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour STND est de -- USD . Est-ce que STND va augmenter cette année ? STND pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de STND pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Standard Protocol (STND)