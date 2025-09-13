Informations sur le prix de stBGT (STBGT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 2.48 Haut 24 h $ 2.76 Sommet historique $ 2.76 Prix le plus bas $ 2.45 Variation du prix (1 h) -1.01% Changement de prix (1J) +6.64% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de stBGT (STBGT) est de $2.71. Au cours des dernières 24 heures, STBGT a évolué entre un minimum de $ 2.48 et un maximum de $ 2.76, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STBGT est $ 2.76, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 2.45.

En termes de performance à court terme, STBGT a évolué de -1.01% au cours de la dernière heure, +6.64% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour stBGT (STBGT)

Capitalisation boursière $ 479.76K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 479.76K Offre en circulation 176.78K Offre totale 176,779.2082547681

La capitalisation boursière actuelle de stBGT est de $ 479.76K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STBGT est de 176.78K, avec une offre totale de 176779.2082547681. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 479.76K.