Prix de stBGT (STBGT)
-1.01%
+6.64%
--
--
Le prix en temps réel de stBGT (STBGT) est de $2.71. Au cours des dernières 24 heures, STBGT a évolué entre un minimum de $ 2.48 et un maximum de $ 2.76, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STBGT est $ 2.76, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 2.45.
En termes de performance à court terme, STBGT a évolué de -1.01% au cours de la dernière heure, +6.64% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de stBGT est de $ 479.76K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STBGT est de 176.78K, avec une offre totale de 176779.2082547681. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 479.76K.
Aujourd'hui, la variation du prix de stBGT en USD était de $ +0.168921.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de stBGT en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de stBGT en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de stBGT en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.168921
|+6.64%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
stBGT is a Berachain LST originally issued by Stride (stride.zone), and later acquired by BakerDAO (bakerdao.io). It has a unique economic design where it can only be earning via LPing the stBGT-BERA pool, or by having an active debt position on BakerDAO. BakerDAO users can access non-liquidateable loans and leverage, and earn passive stBGT rewards whilst having open position in addition to the leverage they can already access with no extra fees.
