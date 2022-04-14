Découvrez les informations clés sur stBGT (STBGT), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur stBGT (STBGT)

stBGT is a Berachain LST originally issued by Stride (stride.zone), and later acquired by BakerDAO (bakerdao.io). It has a unique economic design where it can only be earning via LPing the stBGT-BERA pool, or by having an active debt position on BakerDAO.

BakerDAO users can access non-liquidateable loans and leverage, and earn passive stBGT rewards whilst having open position in addition to the leverage they can already access with no extra fees.

Site officiel : https://bgt.bakerdao.io/ Livre blanc : https://documentation.bakerdao.io/