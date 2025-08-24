Qu'est-ce que STUPID INU (STUPID)

This is a meme coin called STUPID INU, symbol STUPID, launched 2 hours 15 minutes ago on August 12, 2025. The meme theme features a cartoonish, orange Shiba Inu dog with a dopey, half-smiling expression and red exclamation marks, evoking a "stupid" or clueless vibe on a yellow background. The launch followed a typical Solana meme coin pattern: starting with a migration or initial liquidity addition on Raydium (labeled "MIGRATION LETS BONK" in event logs), followed by rapid promotions including Dexscreener updates and boosts, Meteora pool creations, and calls from channels like MadApes, Crafty Gambles, and Maestros Gamble. Mint and freeze authorities were revoked shortly after launch, which is a positive sign for decentralization. It quickly trended on Dexscreener (reaching #3 or #4 in hourly trends), gained listings on platforms like Moontok, and saw smart money buys and high engagement on X.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur STUPID INU (STUPID) Combien vaut STUPID INU (STUPID) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de STUPID en USD est de 0.00109522 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de STUPID à USD ? $ 0.00109522 . Consultez le Le prix actuel de STUPID en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de STUPID INU ? La capitalisation boursière de STUPID est de $ 1.08M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de STUPID ? L'offre en circulation de STUPID est de 999.96M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de STUPID ? STUPID a atteint un prix ATH de 0.0068393 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de STUPID ? STUPID a vu un prix ATL de 0.00102309 USD . Quel est le volume de trading de STUPID ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour STUPID est de -- USD . Est-ce que STUPID va augmenter cette année ? STUPID pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de STUPID pour une analyse plus approfondie.

