STUPID INU

Prix de STUPID INU (STUPID)

Non listé

Prix en temps réel : 1 STUPID à USD

$0.00108067
$0.00108067$0.00108067
-39.70%1D
mexc
USD
Graphique du prix de STUPID INU (STUPID) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-24 12:35:06 (UTC+8)

Informations sur le prix de STUPID INU (STUPID) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00102309
$ 0.00102309$ 0.00102309
Bas 24 h
$ 0.0020793
$ 0.0020793$ 0.0020793
Haut 24 h

$ 0.00102309
$ 0.00102309$ 0.00102309

$ 0.0020793
$ 0.0020793$ 0.0020793

$ 0.0068393
$ 0.0068393$ 0.0068393

$ 0.00102309
$ 0.00102309$ 0.00102309

+7.05%

-40.05%

-43.46%

-43.46%

Le prix en temps réel de STUPID INU (STUPID) est de $0.00109522. Au cours des dernières 24 heures, STUPID a évolué entre un minimum de $ 0.00102309 et un maximum de $ 0.0020793, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STUPID est $ 0.0068393, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00102309.

En termes de performance à court terme, STUPID a évolué de +7.05% au cours de la dernière heure, -40.05% sur 24 heures et de -43.46% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour STUPID INU (STUPID)

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

--
----

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

999.96M
999.96M 999.96M

999,959,232.674787
999,959,232.674787 999,959,232.674787

La capitalisation boursière actuelle de STUPID INU est de $ 1.08M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STUPID est de 999.96M, avec une offre totale de 999959232.674787. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.08M.

Historique du prix de STUPID INU (STUPID) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de STUPID INU en USD était de $ -0.000731881265555164.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de STUPID INU en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de STUPID INU en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de STUPID INU en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.000731881265555164-40.05%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que STUPID INU (STUPID)

This is a meme coin called STUPID INU, symbol STUPID, launched 2 hours 15 minutes ago on August 12, 2025. The meme theme features a cartoonish, orange Shiba Inu dog with a dopey, half-smiling expression and red exclamation marks, evoking a "stupid" or clueless vibe on a yellow background. The launch followed a typical Solana meme coin pattern: starting with a migration or initial liquidity addition on Raydium (labeled "MIGRATION LETS BONK" in event logs), followed by rapid promotions including Dexscreener updates and boosts, Meteora pool creations, and calls from channels like MadApes, Crafty Gambles, and Maestros Gamble. Mint and freeze authorities were revoked shortly after launch, which is a positive sign for decentralization. It quickly trended on Dexscreener (reaching #3 or #4 in hourly trends), gained listings on platforms like Moontok, and saw smart money buys and high engagement on X.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de STUPID INU (STUPID)

Site officiel

Prévision de prix de STUPID INU (USD)

Combien vaudra STUPID INU (STUPID) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs STUPID INU (STUPID) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour STUPID INU.

Consultez la prévision de prix de STUPID INU maintenant !

STUPID en devises locales

Tokenomics de STUPID INU (STUPID)

Comprendre la tokenomics de STUPID INU (STUPID) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token STUPID !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur STUPID INU (STUPID)

Combien vaut STUPID INU (STUPID) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de STUPID en USD est de 0.00109522 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de STUPID à USD ?
Le prix actuel de STUPID en USD est $ 0.00109522. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de STUPID INU ?
La capitalisation boursière de STUPID est de $ 1.08M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de STUPID ?
L'offre en circulation de STUPID est de 999.96M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de STUPID ?
STUPID a atteint un prix ATH de 0.0068393 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de STUPID ?
STUPID a vu un prix ATL de 0.00102309 USD.
Quel est le volume de trading de STUPID ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour STUPID est de -- USD.
Est-ce que STUPID va augmenter cette année ?
STUPID pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de STUPID pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-24 12:35:06 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.